Fedez non è d'accordo con Salvini ... ma sta facendo esattamente ciò che aveva promesso!

Il celebre rapper presenta il suo nuovo album e parla dell'attuale situazione politica : "". Domani 25 gennaio uscirà, il nuovo album di. Nel nuovo progetto discorafico, il rapper si mette completamente a nudo, facendo i conti con le proprie paranoie e le proprie paure.

Fedez non è abituato a nascondersi e si espone sempre anche su questioni politiche e amministrative. In un’intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, il rapper ha parlato anche di Matteo Salvini. “Si può essere d’accordo o meno con lui sul chiudere i porti e sul resto, e io non lo sono, ma rispetto la democrazia e riconosco che non ce la si può prendere con lui perché è stato votato da italiani in coscienza, e sta facendo esattamente ciò che aveva promesso”.

E su Roberto Saviano che ha definito il vicepremier 'ministro della Malavita': "E mi viene da ridere. Perché non dimentico Vittorio Arrigoni, uno che era sul campo e non nei salotti, con i segni della tortura e della trincea. Fu ucciso nel 2011, a Gaza, a pochi mesi da un videomessaggio in cui invitava proprio Saviano a camminare con le sue gambe per Tel Aviv, prima di parlare a vanvera della situazione lì. L'aveva contraddetto, sì, e lui, che ama ergersi a coscienza civile del nostro Paese, non ha speso due parole per ricordarlo".