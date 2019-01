Il ricordo di Ylenia Carrisi! Al Bano e Romina a 55 passi nel Sole

Al Bano e Romina Power hanno due bellissime figlie Romina Carrisi e Cristel Carrisi. Le due avevano anche una sorella maggiore, Ylenia, di cui però purtroppo si sono perse le tracce ormai da tantissimi anni. Insieme ad, gli spettatori che ieri hanno guardatosu Canale 5, hanno vissuto attimi di intensa commozione e profonda solidarietà con una famiglia che oramai da 30 anni aspetta il

Oltre agli ospiti intervenuti per festeggiare i 55 anni di carriera del cantante, le canzoni più celebri che hanno segnato quasi 3 generazioni e gli aneddoti personali condivisi sul palco, Cristel Carrisi – nei panni di conduttrice – con voce spezzata per la forte emozione, ha voluto rendere omaggio in qualche modo alla sorella scomparsa. Tra i momenti più toccanti, spicca il frangente in cui Cristel Carrisi ha ricordato, tra le lacrime, la sorella Ylenia scomparsa misteriosamente nel gennaio 1994.

“55 passi nel Sole”, il programma Mediaset che celebra in due puntate la vita e la carriera di Al Bano Carrisi. Le due serata speciali in onda il 23 e il 30 gennaio, racconteranno i successi del famoso cantante di Cellino San Marco, ripercorrendo la sua carriera artistica. Ma nello show si potrebbe registrare un’assenza rilevante: Loredana Lecciso. Secondo quanto riporta Spy, la soubrette salentina non parteciperò alla trasmissione perché non gradita a Romina Power. “Quella non la voglio” avrebbe detto l’ex moglie di Al Bano. Sembra addirittura che Romina abbia preteso una clausola nel contratto in cui è prevista l’esclusione di Loredana.