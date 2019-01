Ma quanta ne fai! Quando fa freddo facciamo più spesso la pipì

Perché colAlla base di questa comune esigenza c’è una spiegazione scientifica. Quando fa freddo, infatti, l’organismo umano mette in atto tutte quelle azioni finalizzate a non disperdere calore. Una vera e propria autodifesa per proteggere gli organi vitali interni dall’abbassamento delle: i vasi sanguigni periferici si costringono e il sangue tende a confluire nella parte centrale del corpo, dove troviamo appunto gli organi vitali.

Per lo stesso motivo, le parti più periferiche, soprattutto mani e piedi diventano invece più fredde. La vasocostrizione provoca a sua volta un aumento della pressione sanguigna, per combattere la quale i reni lavoreranno per espellere in liquidi in eccesso. Mentre in estate tali liquidi vengono eliminati attraverso al sudorazione, in inverno si dirigono verso la vescica che, riempiendosi, ci costringerà ad andare più volte al bagno per urinare.