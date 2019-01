Il piccolo e forte Theo Fry! Bimbo di 19 mesi sopravvive a 25 attacchi di cuore

La storia di Theo Fry ha commosso tutta la. Il piccolo è nato con uno scompenso al cuore e in un anno ha subito 17 operazioni. Si chiamae la sua storia sta commuovendo tutti, il bimbo di 19 mesi, infatti, è sopravvissuto aavvenuti in uno solo giorno.Theo è nato con uno scompenso cardiaco che lo ha portato a subire ben 17 operazioni nell’ultimo anno, due delle quali a cuore aperto presso l’Alder Hey’s Children Hospital di. I genitori del piccolo, che oramai combattono da circa 12 mesi insieme al figlio, non potevano credere ai loro occhi quando lo hanno visto ancora vivo, a soli 8 giorni di vita dopo i 25 attacchi.

“Theo ha subito il maggior numero di arresti cardiaci di cui io abbia mai sentito parlare” racconta il chirurgo Ramana Dhannapuneni al quotidiano inglese Mirror. “Se non l’avessimo operato immediatamente non sarebbe mai sopravvissuto. Il suo recupero è sorprendente”. Come racconta la mamma Fauve Syers, il bimbo ha una grande gioia di vivere. “Quello che ha passato è incredibile ma è un bambino così forte”.