Fumare marijuana mi rende felice! Miley Cyrus da ascolta alla madre

L'attrice e cantautrice statunitense Miley Cyrus, nata Destiny Hope Cyrus, ha ricominciato a fumare marijuana. Miley Cyrus ha recentemente pubblicato suiuna foto di se stessa intenta a fumare uno spinello di. A scanso di equivoci, lo scatto è stato accompagnato da una scritta in sovrimpressione: "L"erba rende felici". E da una breve didascalia: "Date ascolto a Miley. Anche lei sa come va". Nonostante le promesse fatte nell"estate 2017, la cantante è quindi tornata a fare uso di sostanze stupefacenti. E non sembra neanche volerne fare un mistero. Ma c'è di più. In un"intervista radiofonica rilasciata all"emittente SiriusXM, in occasione del programma Radio Andy, Miley Cyrus ha spiegato che a reintrodurla al consumo di cannabis sia stata proprio sua, Tish Cyrus. "È stata mia madre a farmi ritornare a fumare cannabis", ha ammesso la cantante.

"Mia mamma fuma moltissima erba", ha inoltre ammesso la 26enne.Nella stessa intervista radiofonica, registrata con lo scopo di promuovere il suo ultimo singolo con Mark Ronson, "Nothing Breaks Like A Heart", Miley Cyrus ha anche ammesso che uno dei più grandi sogni della madre Tish sia quello di andare a vivere in campagna e darsi alla coltivazione della cannabis."Mio padre possiede una fattoria e mia madre dice cose del tipo: "voglio lasciare tutto e andare a coltivare marijuana". Lei è la mia manager, quindi se mia mamma dovesse lasciare tutto, mi lascerebbe per andare a coltivare erba. Ma non credo sia un"idea geniale", ha spiegato la cantante.

Già qualche anno fa, Miley Cyrus aveva fatto scalpore per aver acceso e fumato uno spinello di marijuana in diretta televisiva sul palco degli Mtv Awards 2013. In un"intervista a Rolling Stone dello stesso anno, la cantante, allora poco più che ventenne, aveva inoltre dichiarato senza troppi giri di parole: "credo che la cannabis sia la migliore droga sulla faccia della terra. Hollywood è la città della coca, ma la marijuana è molto meglio".