Si scava con le mani! Per raggiungere il piccolo Julen serviranno almeno altre 24 ore

I soccorritori stanno per raggiungere il piccolo Julen, il bambino caduto in un pozzo nei pressi di Malaga, in Spagna. Ultimata la perforazione del tunnel verticale, ora si sta scavando la galleria orizzontale che dovrebbe portare nel punto in cui si pensa che sia il. Sono terminati i lavori di perforazione di un tunnel parallelo al pozzo di prospezione in cui è caduto il piccolo Julen, ma per raggiungere il il bimbo di due anni serviranno almeno altre 24 ore. Sono giornate drammatiche a Totalan (): si scaverà adesso un tunnel orizzontale di 3-4 metri a una profondità di circa 72 metri per cercare di raggiungere il bimbo. "", dicono i soccorritori al lavoro da giorni tra speranza e momenti di rassegnazione.

Resta però il punto interrogativo sull'esatta ubicazione di Julen: per questo prima ancora del completamento del tunnel orizzontale di collegamento verrà realizzato un buco di circa 20 centimetri fino al pozzo per introdurre una videocamera e vedere se il piccolo si trovi o meno a quella profondità. Secondo El Pais, la perforazione del tunnel parallelo è terminata alle 20:30 di ieri sera ed è durata 55 ore, molte di più rispetto alle 15 previste. Il tunnel verticale verrà adesso 'intubato' con cilindri di metallo per evitare la possibilità di frane e per facilitare le operazioni di recupero. Il tunnel orizzontale verrà scavato a mano con picconi o con martelli pneumatici, a seconda della consistenza del terreno.

Intanto, sul web sono diventate virali le immagini della cosiddetta 'collina della Corona', il luogo in cui si trova il pozzo in cui è caduto il piccolo Julen. Per consentire i lavori di perforazione, infatti, sono stati abbattuti tutti gli alberi situati nella zona: la vegetazione è praticamente scomparsa e, a distanza di una settimana, la collina ha assunto un aspetto completamente diverso.