Adrian... gli ascolti per Adriano Celentano non decollano

Erano altissime le aspettative legate al ritorno disu Canale 5 e altrettanto importanti quelle sulla serie animata ‘’ che ieri ha totalmente diviso il pubblico in sala e quello a casa.Secpndo i dati auditel e un’analisi di Davide Maggio, lo show del Molleggiato non ha sfondato, anzi è stato piuttosto debole: Adrian ha fatto registrare il 21,9 di share nella prima parte e il 19,1% per il cartone animato. 7 anni fa con, Celentano riuscì a raccogliere davanti alla TV oltre 9 milioni di spettatori, pari ad uno share del 32,31%

Adrian, la serie animata di Adriano Celentano con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani, ha scatenato non poche polemiche e critiche sui social. Lo spettacolo sembrava essere finito anche un'ora prima rispetto alla programmazione; inoltre si vociferava che Teo Teocoli e Michelle Hunziker si siano defilati, ma si dà conto su Twitter anche di fischi da parte del pubblico e del Molleggiato che, furioso, ha abbandonato lo show. Secondo alcuni spettatori non è affatto così, il pubblico ha solo applaudito e l'uscita anticipata di Celentano non è stata imprevista... era tutto da scaletta!