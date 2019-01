E' enorme! Avvistato lo squalo più grande al mondo ... il Deep Blue di oltre 6 metri

L’incontro ravvicinato con loè avvenuto al largo di Oahu nelledove un gruppo di diver professionisti si è trovato di fronte al, già avvistato qualche anno fa intorno all’isola di Guadalupe, facendo poi perdere le proprie tracce. «», ha spiegato il sub Ocean Ramsey all’Honolulu Star-Advertiser. «», ha aggiunto, spiegando che, tenendo conto della stazza e dei segni distintivi, potrebbe essere la famosa 'Deep Bluè, il più

«Le grandi femmine incinte sono le più sicure con cui stare, assieme agli squali più grandi e più vecchi. Hanno visto tutto, compresi noi», ha aggiunto Ramsey: «ecco perché mi verrebbe da chiamarla nonna squalo». Le immagini che circolano sui social sono in realtà tenerissime: certamente impressionano per la mastodontica stazza dello squalo, tuttavia i sub che sono riusciti a riprenderlo hanno fatto sapere che Deep Blue era piuttosto docile.