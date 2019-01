Un ritorno alla normalità! Le Iene... Nadia Toffa torna con i suoi capelli

La prima puntata del 2019 de "" è iniziata con una bellissima novità: Nadia Toffa, che da oltre un anno sta lottando contro un tumore e per questo ha dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia, è tornata in studio con i suoi capelli.è tornata alla conduzione del programma “Le Iene” con tutta la grinta che la contraddistingue e in un post su “” ha manifestato il suo entusiasmo per essersi mostrata in televisione con i suoi capelli dopo tante parrucche legate al suo stato di salute.

Aveva annunciato la novità sempre su Instagram. Da più di un anno, infatti, sta lottando contro un cancro e anche nell’ultimo post ammette di essere lontana dalla guarigione. «Buongiorno amici cari, che serata ieri Che gioia essere in studio e quanta voglia di gridare avevo. Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere. Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale: un ritorno alla normalità. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita e buona giornata», le parole sui social. A causa della sua malattia Nadia Toffa in diverse puntate ha sfoggiato parrucche e giocato con i suoi look. Ora è tornata al naturale, con un taglio corto ma sempre nel suo stile. Le cure continuano e tutti i fan le augurano una pronta guarigione.