Adrian! Perché la prima puntata di Celentano è finita un'ora prima?

Problemi a Mediaset con al serielo show attesissimo diche è andato in onda con la prima parte lunedì sera... dopo la lunga introduzione live da Verona, con Nino Frassica e Natalino Balasso che hanno anticipato l'arrivo di Celentano sul palco per soli 3 minuti, è andato in onda ilcon disegni di Milo Manara.

Un'ora esatta, dalle 22.12 alle 23.15, e poi sigla. Peccato che secondo la Guida Tv Mediaset lo show sarebbe dovuto durare fino a mezzanotte inoltrata. Probabile che ci sia stato qualche contrattempo o imprevisto proprio nell' introduzione. Probabilmente l'assenza di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, e quella di Ambra Angiolini di cui si parla nelle ultime ore, abbiano messo in crisi i piani di Celentano e costretto Mediaset e gli autori a correggere il palinsesto. Vedremo che succederò nella seconda puntata dello show, questa sera 22 gennaio alle 21.30 sempre su Canale 5.