Stefania Crotti uccisa a martellate e bruciata! Confessa l'ex amante del marito

È accusata di omicidio, i sospetti per l'uccisione dii, la donna di Gorlago in provincia di Bergamo, il cui corpo è stato ritrovatonelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia, sono caduti sulla 43enne. Alla base del delitto potrebbe esserci un- la donna avrebbe avuto una relazione con il marito della vittima. Subito dopo la sparizione della moglie l'uomo aveva denunciato la scomparsa, la coppia aveva deciso di separarsi l'estate scorsa e il marito aveva iniziato una relazione Chiara Alessandri.

Relazione che termina nel momento in cui marito e moglie decidono di riconciliarsi e di tornare insieme. Del Bello racconta alle forze dell'ordine dell'ultimo incontro con la moglie : "Abbiamo portato Martina a a scuola e siamo andati al lavoro: lei ha svoltato da una parte, io dall'altra". La vittima alla Pmg di Cenate Sotto esce alle 15.30, la donna avrebbe aperto la portiera della sua macchina e avrebbe posato, lì vicino, la borsa, in quel momento, qualcuno la chiama. È un giovane che si presenta come un amico del marito e le comunica che gli hanno organizzato una festa a sorpresa. Si fermano davanti a un garage e lui se ne va.

Secondo le ricostruzioni è proprio all'interno del box che si sarebbe realizzata l'aggressione. Il cranio di Stefania Crotti, al momento del ritrovamento, è sfondato, probabilmente preso a martellate. Il marito, non vedendola rientrare a casa e non sentendola più, pubblica l'annuncio della scomparsa su Facebook. Il ragazzo che ha accompagnato Crotti in quel box legge il messaggio di Del Bello. Va dai carabinieri giovedì sera e racconta la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine. Gli agenti, intanto, interrogano il marito e verificano che, nelle ore della scomparsa della moglie, si trova al lavoro.

Attraverso i filmati di alcune telecamere e dalle indagini sarebbe emerso che l'auto di Chiara Alessandri si sarebbe aggirata nella zona del ritrovamento del corpo proprio nei giorni antecedenti l'omicidio. 5 ore di interrogatorio, poi la decisione e, questa mattina, la confessione dell'omicidio, ma non del tentativo di distruzione del cadavere - e il suo tentativo di difesa: "Volevo solo un chiarimento". È stata fermata e trasferita in carcere a Brescia con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Alessandri ammette, attraverso il suo legale Gianfranco Ceci, che l'incontro con la vittima "c'è stato, perché Alessandri voleva chiarire i rapporti personali con Stefania Crotti, visto che avevano i figli che frequentavano la stessa scuola e perché il paese continuava a parlare della relazione tra la mia cliente e il marito della vittima" ma che la sua assistita "non aveva alcuna intenzione di uccidere. Non aveva premeditato nulla".