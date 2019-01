Non ci credo! Movimento 5 stelle perde ancora consenso

Le elezioni europee si avvicinano e i sondaggi continuano a premiare la Lega: ilgode di un larghissimo consenso che lo porterebbe vicino al 36 percento delle preferenze., che scende al 25,4 percento. Pd al 17,3 percento, Forza Italia al 7 percento.

Luigi Di Maio l'ultimo sondaggio politico elaborato per il Corriere della Sera : "Quei sondaggi sono quelli che non ci hanno mai dato come prima forza politica durante le elezioni nella campagna elettorale per le politiche. Io non credo nei sondaggi. Non ci ho mai creduto quando andavano bene e non ci ho mai creduto quando vanno male. Io credo nei sondaggi delle persone, alle piazze, ai mercati, ma credo soprattutto a un'altra cosa, ai dati che devono migliorare la qualità della vita degli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio nel corso di una passeggiata al mercato comunale di Teramo a margine del tour elettorale in Abruzzo per sostenere il candidato presidente alla Regione, Sara Marcozzi,

Per quanto riguarda i partiti all’opposizione, il Pd è al 17,3 percento, in calo rispetto alle stime di fine dicembre 2018, ma in ripresa rispetto a quelle dello scorso novembre. Nonostante le difficoltà evidenti, il Partito Democratico riesce dunque a mantenere il proprio elettorato non allontanandosi dai risultati ottenuti alla elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

Forza Italia invece si attesta al 7 percento, in calo rispetto alle intenzioni di voto per le elezioni politiche: una parte dell’elettorato di questa formazione è transitato verso la Lega di Salvini ed è ancora da vedere se la recente candidatura di Silvio Berlusconi riuscirà a riportarne indietro qualcuno. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni si ferma su un 3,4 percento che non consentirebbe l’elezione di parlamentari europei.