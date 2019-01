Bimbo nel pozzo! Le speranze per il piccolo Julen sono poche

, bambino di due anni, è intrappolato in un pozzo a Totalan, vicino Malaga in Spagna, da domenica scorsa. Nonostante i problemi tecnici stiano rallentando le operazioni di soccorso, c’è la convinzione che il piccolo sia vivo: nel luogo in cui si trova affluisce aria. Sul posto anche i soccorritori svedesi che salvarono 33 minatori cileni bloccati sotto terra. Laè vicino ai genitori del piccolo caduto in un pozzo domenica a Malaga, ma ormai sono ormai ridotte al lumicino le speranze di ritrovare vivo il bimbo di due anni.

La solidarietà alla famiglia Rossello sta giunge da ogni parte del Paese, e il movimento nato con l'hastag #mimanoaJulen sui social network ne è un esempio. Un messaggio di solidarietà accompagnato da un disegno di una mano come segno di sostegno, come se miracolosamente si potesse allungare fino a tirare fuori da quel pozzo, profondo 107 metri e largo solo 25 centimetri, Julen.

E' incessante il lavoro dei soccorritori per cercare di salvare il piccolo Julen Rossello, il bimbo di due anni caduto la scorsa domenica in un pozzo di 25 centimetri di diametro e 110 metri di profondità nei pressi di Totalán (Malaga), in Spagna. Dopo cinque giorni, sono ormai ridotte al minimo le speranze di ritrovare vivo il piccolo, ma i soccorritori non mollano. Sul posto è giunta anche la Stockholm Precision Tools AB, la compagnia svedese che nel 2010 riuscì a localizzare 33 minatori cileni bloccati 69 giorni sotto terra dopo una frana, contribuendo al loro salvataggio. Le operazioni però sono lunghe e difficili, anche perché, cadendo, il bambino ha trascinato con sé un mucchio di pietre e terra che ostruisce il condotto a 71 metri di profondità.

Purtroppo in questi giorni sono emerse notevoli complicazioni nelle già complesse operazioni di salvataggio del bimbo. Il piano originario di realizzare un tunnel orizzontale al pozzo di prospezione, è stato sospeso per l'instabilità del terreno, secondo quanto ha comunicato oggi ai media Angel Garcia, il rappresentante dell'Ordine dei Minatori di Malaga, consulente delle operazioni.

Ora la nuova previsione è "di procedere con la perforazione del primo di due condotti verticali e paralleli al pozzo di prospezione, per provare a raggiungere il bambino attraverso piccole gallerie orizzontali", ha spiegato Garcia. I soccorritori comunque lavorano senza freni giorno e notte. "Speriamo di salvarlo entro lunedì", sostengono i minatori. "Non ci fermeremo nemmeno un minuto. Nessuno di noi dubita che riusciremo a tirare fuori il piccolo da laggiù", aggiunge Maria Gomez, sottodelegata del governo a Malaga.