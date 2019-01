E' proprio una signora grassa! Ha dato della cicciona a Meghan Markle

Meghan Markle aspetta due gemelline. Ne sono sicuri nel Regno Unito, dove gli esperti del linguaggio del corpo hanno studiato le mosse dell’ex attrice e ora moglie del principe Harry e soprattutto il voluminoso pancione sentenziando che. Meghan Markle continua a svolgere gli impegni istituzionali anche ora che è entrata nel sesto mese di gravidanza. Ilè sempre più vistoso e laè stata, suo malgrado, protagonista di un aneddoto divertente e curioso. Meghan era andata a far visita ad un centro che, oltre ad ospitare tanti cani in un rifugio, viene utilizzato anche per l’addestramento degli animali e per la

Giunta in una sala, Meghan Markle ha incontrato alcuni anziani che si trovavano lì proprio per la terapia con gli animali ed una di loro ha esclamato qualcosa di sorprendente:«Dio la benedica, è proprio una signora grassa», ha esclamato un’anziana, come riporta anche l’inviata del Daily Telegraph.

A questo punto, decisamente sorpresa, Meghan Markle ha reagito esplodendo in una risata e replicando così: «Su questo, devo proprio darle ragione!». Come spiegato anche da alcuni utenti che hanno visto il filmato, l’esclamazione pronunciata dalla donna nei confronti di Meghan non sarebbe affatto un insulto, bensì un complimento. A molti non è sfuggito l’accento caraibico della donna, e in paesi come la Giamaica e le Barbados, dire ad una donna incinta che è grassa è un modo di sottolineare che è in salute e che la gravidanza procede molto bene.