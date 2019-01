Ballerine sovraniste! Heather Parisi VS Lorella Cuccarini

Continua il botta e risposta tra le due artiste. Tutto era partito dalla presa di posizione di. La loro rivalità ha diviso il paese per almeno un decennio. Da una parte, vulcanica ballerina americana con il sorriso da adolescente e senza peli sulla lingua. Dall’altra, viso d’angelo e famiglia numerosa eletta ad icona italiana. La ballerina, in un’intervista a Oggi, si è infatti schierata ‘senza se e senza ma’ con il governo gialloverde e, soprattutto, con Matteo Salvini.“Bloccare l’immigrazione è di destra? No, è sacrosanto”, ha detto la showgirl.

Parole che sono piaciute talmente tanto al vicepremier e leader leghista che in un tweet sul suo profilo. “Sono convinto che quelle di Lorella Cuccarini siano parole di buonsenso in cui si riconosce la grande maggioranza degli italiani”. Troppo per non scatenare la reazione di Heather Parisi che ha aggiunto alla storica rivalità artistica quella politica. Il tweet della ballerina italo-americana più che un cinguettio è una bordata contro la collega: "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste"

La risposta non si è fatta attendere. Lorella Cuccarini attacca Heater Parisi con un post Facebook ripreso poi dal suo profilo Twitter: "Come mai una persona una persona che da molto tempo ha lasciato l'Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si - continua ad occuparsi, twittando da paradisi ?fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo"