Diletta Leotta 10 anni fa! La trasformazione della conduttrice... si è rifatta?

Sui social la #10yearschallange sta facendo impazzire tutti e anche Diletta Leotta ne ha preso parte pubblicando sul suo profilo Instagram le foto di 10 anni fa. Sta spopolando sui social laogni utente pubblica una foto di come è oggi e una di come era 10 anni fa. Anche molti personaggi famosi non si stanno sottraendo alla simpatica sfida virtuale e stanno condividendo una o più foto di come erano nel 2009. Una tentazione a cui ha ceduto ancheche suha pubblicato uno scatto che sta facendo molto discutere.

La foto è datata 16 agosto 2009, giorno in cui l’avvenente giornalista sportiva compiva 18 anni. “Maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l'università e mi dilettavo tantissimo” scrive infatti Diletta accanto all’immagine che mostra una ragazza bionda, sorridente davanti alla sua bella torta di compleanno: è lei ma non sembra! La conduttrice, infatti, appare molto diversa... la bellezza c’era già anche a 18 anni, quello che mancava forse erano fama e successo. Molti followers non hanno però gradito, infatti si sono trasformati in veri e propri haters d’assalto contenstandole i troppi interventi di chirurgia estetica.