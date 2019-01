Morgan e Asia Argento insieme in tv? Tutte le anteprime di Rai 2

Presto potremmo rivederee per un nuovo progetto professionale in TV. A volere l’uno accanto all’altra in un programma televisivo è Carlo Freccero, il nuovo direttore di. La loro collocazione? Sulle poltrone girevoli diche torna in prima serata sulla seconda rete di Viale Mazzini il prossimo 16 aprile. “” ha infatti dichiarato Freccero in una intervista a Panorama.

Non si sa se il corteggiamento sia già iniziato, ma per entrambi sarebbe certamente una bella occasione per tornare a occuparsi di talenti musicali e per l’attrice romana rappresenterebbe anche una forma di riscatto, dopo l’epurazione da X Factor a seguito delle note vicende sugli scandali sessuali che l’hanno coinvolta. A Viale Mazzini si starebbe lavorando anche per il ritorno di Daniele Luttazzi, Michele Santoro e Piero Chiambretti. Intanto a Rai 2 arriva anche Stefano De Marino che condurrà Made in Sud, in onda dal 25 febbraio.