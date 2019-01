Non si può essere così a poche ore dal parto! Keira Knightley contro la reale Kate Middleton

Il Guardian ha raccolto l'intervista a Keira Knightley in cui si racconta e sferrando un durissimo colpo alla moglie del principe William Kate Middleton che definisce:"". Una lunga intervista quella dell'attrice 33enneal The Guardian. La star del grande schermo si è raccontata a 360 gradi, parlando della maternità, dell'esaurimento nervoso avuto a vent'anni e del movimento

Keyra Knightley contro Kate Middleton : 'Appari bella, alla moda, e non mostri il tuo campo di battaglia' A proposito di maternità, Keyra Knightley si scaglia contro Kate Middleton. Per l'attrice la Duchessa di Cambridge è peggio di Weinstein, perché mostra un'immagine di se che non corrisponde alla realtà. "Il corpo femminile è un campo di battaglia ma nessuno racconta davvero cosa significa essere donna”.

Tutto questo astio contro la duchessa deriva dal fatto che l'attrice ha scritto anche un saggio sulla maternità, cercando di raccogliere tutte le sue esperienze. Questo a dimostrazione di come la stessa abbia vissuto seriamente questo stadio della propria esistenza. Il suo "The Weaker Sex, Il sesso debole" è stato pubblicato ad ottobre scorso in un'antalogia di femminista dal titolo "Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies".