Non la smette più! Il Ken Umano Rodrigo Alves si riduce la faccia

Dopo essere stato arrestato aa causa del suo aspetto che non, Rodrigo Alves ha avuto nuovi problemi in aeroporto. Alil Ken Umano ha detto che il suo naso “” e le macchine di scansione del passaporto negli aeroporti stanno iniziando a non riconoscerlo. Rodrigo Alves è andato a Teheran per sistemare il volto riducendone il formato, ma ha in previsione. Una condizione resa necessaria a causa di alcune formazione di fibrosi date dal tessuto cicatriziale accumulato nel tempo, che ha pregiudicato la respirazione facendo anche collassare l’organo.

Nonostante l’ansia pre-operatoria, tutto si è svolto come da programma: dopo ben cinque ore di intervento, ora il volto del ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere più snello. Le operazioni si sono rese necessarie perché, a causa dei troppi interventi, gli scanner aeroportuali per il riconoscimento facciale hanno iniziato a non riconoscere più il volto dell’uomo.

Rodrigo Alves si è sottoposto a ben 62 interventi con ben 4 costole rimosse, per una spesa totale di 538.000 sterline. I prossimi interventi in programma gli faranno raggiungere la meta dei 69 interventi, per una spesa complessiva di 600.000 sterline. Rodrigo Alves è nato a San Paulo in Brasile da padre brasiliano e madre inglese, fa parte di una famiglia benestante, ha infatti diverse proprietà a Puerto Banus in Spagna, e i nonni gli hanno lasciato una pensione mensile abbastanza elevata. Il primo ritocchino lo ha fatto nel 2004 e da allora non ha mai più smesso, tanto che oggi è entrato nel Guinness dei Primati per aver subito il maggior numero di interventi estetici.