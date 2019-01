Per Claudio Baglioni? La fregola con il gambero viola di Sanremo! I menù di Alessandro Borghese

Al telefono con Fanpage.it Alessandro Borghese, conduttore, giudice e autore di “4 Ristoranti”, parla di televisione, del suo ultimo libro, "Cacio e Pepe. La mia vita in 50 ricette", delle sue passioni, dei suoi piatti più amati e prova ad immaginare una ricetta del suo menù per i vip più in vista del momento.

Su "4 Ristoranti", Borghese si mostra entusiasta dell'esperienza: "Il senso mio di fare questo prodotto è stato quello di dare visibilità completa a questo mestiere. [...] Culturalmente è un bel prodotto, che sa valorizzare il territorio, promuoverlo, dai prodotti coltivati, cresciuti, pescati e allevati in parti d'Italia che facciamo conoscere" e ammette di stare pensando alla prossima stagione del programma "Sono molto contento di come si stanno svolgendo le cose e io e il mio gruppo di autori ci stiamo dando da fare per il futuro, magari ci saranno viaggi all'estero".

Quando gli chiediamo una ricetta del suo menù per il vip del momento, Borghese risponde “Per Claudio Baglioni, la mia fregola con il gambero viola di Sanremo", "Per Belen Rodriguez potrebbe andare bene la guancia di vitella con purè al burro acido - ma precisa - guarda che la bellezza delle bellezze è mia moglie, eh!"

QUI L'INTERVISTA COMPLETA