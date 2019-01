Passa un treno in mezzo alle gambe! Alessia Marcuzzi ha superato il complesso

La 46enne conduttricesta per tornare più spumeggiante che mai al timone della nuova edizione de, in onda su Canale 5 dal prossimo 24 gennaio. La conduttrice è stata impegnata in uno shooting fotografico per il programma e tra uno scatto e l’altro, ha aggiornato i suoi follower su Instagram per rispondere a chi l’ha sempre criticata per l’imperfezione delle sue gambe.

“A Marcú...Te ce passa un treno in mezzo alle gambe! Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so!” esordisce con autoironia la Marcuzzi, che si mostra in un video mentre sfila nei corridoi di Cologno Monzese con un abitino succinto. E poi aggiunge : “Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio...o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie gambe sono davvero tanto storte e non volevo farmi dire il contrario”.