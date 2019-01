Dopo Battisti ora il cerchio si stringe su di te! Maurizio Crozza ironizza su Matteo Salvini

Il ministro Matteo Salvini probabilmente non gode di grande stima tra i personaggi del mondo dello spettacolo, Dopo il casoe le dichiarazioni di, torna viva anche la polemica sulche atrova un fedele alleato come Maurizio Crozza. Nel giorno dell'arrivo in Italia del terrorista Battisti, Crozza saluta la prima puntata del 2019 della trasmissione con un avvertimento.

Il comico ha giocato come sempre con la sua ironia e ha messo in pratica il detto ‘Uomo avvisato mezzo salvato’, mettendo cioè in guardia il conduttore sulle prossime mosse del Ministro dell’Interno.“Buon anno Fabio, tra l’altro per te è l’ultimo. Goditelo. Il segreto della felicità è vivere ogni giorno come se fosse l’ultima puntata”. Poi rincara la dose: “Dopo la cattura di Cesare Battisti ora il cerchio si stringe su di te”.