L'attesa è quasi finita: mancano 90 giorni all'evento televisivo più atteso. L'ultima stagione dearriverà su Sky in esclusiva e in contemporanea con la messa in onda americana. L'appuntamento è nella notte tra il 14 e 15 aprile su. Il trailer ufficiale dell'ultima stagione ci mostra i tre fratelli Stark che attraversano le cripte di Grande Inverno.... ma manca qualcuno...