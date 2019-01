Federica Stiffi uccisa dal latte che non doveva essere nel suo drink

E’ stato uno choc anafilattico dovuto aiinsieme ad una amica ad uccidere Federica, la ragazzina morta nella notte di sabato 12 gennaio a Centocelle, quartiere di Roma in cui abitava con la famiglia. E' morta a soli 16 anni per uno shock anafilattico. Liceale e sportiva, promettente campionessa del beach volley romano, sabato sera è uscita per trascorrere una serata con la migliore amica, e non è più rientrata: a ucciderla una crisi allergica causata da più, i mini cocktail a base di rum, whisky e creme di frutta che si bevono tutti d'un fiato.

Un giro a Centocelle, dove abitava, l'ingresso in due bar in piazza delle Gardenie. A mezzanotte i genitori l'aspettavano a casa. Dopo i drink, invece, la ragazza si è sentita male e non ce l'ha fatta. Poco prima delle 23 le risate, in strada, sono state soppiantate da grida di disperazione. Due baristi ora rischiano di rispondere per la suaera allergica ed è probabile che, seppure abbia avuto la premura di avvertire chi l'ha servita, la giovane ha ingerito qualche sostanza che le ha provocato loe in pochi minuti la morte.

Non si esclude che sia stato proprio il latte di cocco, sommato all'alcol, a provocare la reazione allergica e la crisi respiratoria. Nel mirino ci sono i componenti della bevanda, a quanto pare non confezionata in Italia. I baristi, subito ascoltati, hanno assicurato di prestare sempre la massima attenzione ai clienti che segnalano allergie. «Non riesco a darmi una spiegazione», ha spiegato uno dei gestori.