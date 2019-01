Il killer dei gatti! Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la Notizia aggrediti durante un servizio

L’inviato di Striscia la Notiziaè stato aggredito a, in provincia di Salerno, dove si era recato con la sua troupe per girare un servizio sul presunto ‘’ - l’uomo sospettato di avercon dei bocconi avvelenati. Come riporta, Edoardo Stoppa è stato salvato dalla polizia che era stata chiamata poco prima dallo stesso aggressore.

Un agente intervenuto è stato anche ferito a una mano ed è stato poi accompagnato all’ospedale. Dopo varie ricerche, l’inviato avrebbe scoperto l’identità del presunto killer dei gatti e si è diretto a Battipaglia per intervistarlo, ma l’uomo non ha voluto rispondere alle domande e ha allertato le forze dell’ordine. La dinamica dei fatti è stata resa nota con un comunicato stampa diramato da Striscia : “Quando sono arrivati gli agenti di polizia l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata”. L’aggressore è stato arrestato e si trova in stato di fermo.

