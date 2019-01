Doveva solo fare un controllo! Elisabetta muore a 50 anni e lascia 2 figli

Si sottopone a una “normale” biopsia, un intervento di routine, e non si risveglia più.è morta a 50 anni per una complicanza sopraggiunta nel corso di un test di routine. Aveva notato un sospetto rigonfiamento all’altezza della coscia e per questo si era sottoposta ad una biopsia dalla quale non si è più risvegliata. Doveva essere un, una biopsia, uno di quegli interventi che entrano nella routine ospedaliera. Invecenon si è più svegliata: è. Una scomparsa che ha destato sconcerto anche a Olmo di Martellago .

La donna, che lavorava da tempo in un maglificio nella zona industriale di Noale, e che per il resto del tempo si dedicava tutta alla sua famiglia, negli ultimi mesi aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla che facesse presagire un epilogo così tragico.Elisabetta infatti era stata ricoverata a dicembre per una polmonite. Inoltre, era stato notato uno strano e sospetto rigonfiamento all’altezza di una coscia, che aveva spinto i medici a richiedere analisi più approfondite. Lo scorso martedì aveva fissato un appuntamento in un centro specializzato, dove, prima di sottoporsi alla biopsia, è stata sedata per precauzione. «Mia moglie si è sottoposta all’esame per appurare se aveva patologie» dice Daniele Olivi.

«La sua morte è stata causata da un’embolia massiva. Tutte le procedure preoperatorie sono state eseguite correttamente, ma è subentrato un problema che nulla ha avuto a che fare con l’intervento a cui si era sottoposta. I medici sono stati bravissimi nello svolgere le loro mansioni, mi hanno spiegato cos’è successo e ho avuto una risposta a tutte le mie domande. Poi continua: Non posso che ringraziarli per quanto si sono adoperati per Elisabetta. Quello che è successo era assolutamente imprevedibile, sarebbe potuto accadere un giorno prima o un giorno dopo. L’autopsia l’ha confermato».Quello di Elisabetta, commenta il marito, è stato un destino crudele «che dobbiamo accettare senza rimorsi e senza colpevolizzare nessuno».