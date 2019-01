Ischia, migliaia di gamberetti sulla spiaggia

Migliaia disono apparsi sul litorale di San Montano a Lacco Ameno di... Un fenomeno incredibile, di cui si spera si cercherà una spiegazione scientifica . Il comportamento dei crostacei non prevede lo spiaggia enti in caso di alterazione dell'ambiente naturale. È evidente che un elemento avvelenate è intervenuto a generare il fenomeno ma ciò posto non si spiega lo spiaggiamento in quanto i gamberi vivono generalmente sui fondali . La Guardia Costiera ha fatto intendere che verrà cercata una spiegazione possibile e scientifica del fenomeno.