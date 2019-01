Ha versato il succo sulla Xbox... volevo solo punirla! La piccola Skylar picchiata a morte

Un gesto assurdo che ha sconvolto l’Illinois, nel Midwest degli Stati Uniti, al confine con il Wisconsin, dove un 19enne è accusato didella sua ragazza solo perché aveva versato del succo sulla suaè carcere con l’accusa di aver ucciso la piccola- figlia di soli 4 anni della sua fidanzata - morta in ospedale pochi giorni dopo la tremenda aggressione.

Il procuratore Steve Scheller ha spiegato che il 19enne stava facendo il babysitter - la mamma non era in casa - quando la bambina ha versato del succo sulla Xbox, la cosa avrebbe fatto scattare un raptus di follia nel ragazzo che ha colpito più volte la piccola fino a lasciarla svenuta a terra. I pubblici ministeri dicono che l'omicida ha tentato di giustificarsi dicendo «volevo solo punirla», Johnathan ha confessato alla polizia di aver stretto la bambina “davvero forte” e di averla picchiata, ma per gli investigatori l’ha anche presa a calci nel corridoio più volte colpendola alla testa.

Le tremende percosse hanno causato un fortea Skylar con gravi lesioni al cervello. La cauzione del 19enne è di 5 milioni di dollari, una somma che di certo non riporterà in vita la bambina.