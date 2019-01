Sta meglio! Angela Grignano ferita nell'esplosione a Parigi... Qua un sogno ma Roma manca

Angela Grignano, larimasta ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi, subirà una nuova operazione, la terza, nella quale i medici cercheranno di salvarle la gamba sinistra. I medici l'hanno risvegliata dal coma farmacologico in cui era tenuta e ha riconosciuto i familiari. "Ha capito quello che dicevamo", racconta uno dei familiari. «Inizio il mio 2019 sognando a Parigi». Scriveva così, lo scorso 31 dicembre, sunell'ultimo suo post del 2018, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita ieri mattina nell'esplosione di Parigi. Nel pomeriggio è stata operata alla gamba destra. L'intervento, è riuscito ma i sanitari seguono attentamente il decorso post-operatorio. I familiari, da Trapani, sono arrivati a Parigi in serata.

La giovane 24enne di Trapani, si trova nella capitale francese soltanto da un mese e mezzo. Altri due italiani, il giornalista di Agorà Matteo Barzini e il videomaker Valerio Orsolini di Cartabianca, sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi. L'operatore era con il giornalista Claudio Pappaianni, rimasto illeso.

Angela, dopo aver concluso gli studi alla Sapienza di Roma, si era trasferita a Parigi per cercare spazi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Per dieci anni aveva frequentato a Xitta, la frazione di Trapani dove viveva coi genitori (papà elettricista e mamma casalinga), una scuola di danza, la «Crisalide». La sua insegnante, Eleonora Gualano, la definisce «una combattente. Dopo essere stata mia allieva è stata al mio fianco come assistente. Ha avuto contatti con Cinecittà World, con coreografi e animatori. Il suo obiettivo è sfondare in questo settore».

A Parigi Angela aveva trovato lavoro in un hotel Ibis, e stamane, quando è avvenuto l'incidente, si trovava proprio accanto alla boulangerie esplosa, in rue de Trevise. «Siamo alla resa dei conti 2018 - scriveva su Fb -. Oggi 31 dicembre sto scrivendo le ultime righe di questo libro da 365 pagine. Sei stato molto complicato da scrivere. Ci sono capitoli bellissimi in cui racconto cose meravigliose e traguardi stupendi. Sei stato l'anno della mia laurea, tanto attesa, sudata e desiderata. L'anno del mio primo villaggio, un sogno che si è realizzato dove ho conosciuto persone fantastiche ed ho scoperto quanto ci si possa spingere oltre ogni limite. Una conferma che sono nata per fare questo lavoro!».

Un post pieno di speranza e bei ricordi di un 2018 in cui aveva lasciato Roma dopo averci vissuto tre anni: «Sei stato l'anno del mio "arrivederci Roma", casa per tre anni, ricca di ricordi, di amore, amici e risate. Città che mi ha vista crescere e diventare veramente indipendente più di quanto non lo sia mai stata, che ho dovuto salutare e che mi manca così tanto - scriveva Angela - Sei stato l'anno della decisioni pesanti, di alcune veramente sbagliate che però mi hanno fatta capire cosa devo cambiare di me, cosa invece devo elogiare, che cosa e soprattutto chi voglio nella mia vita».

«Ed infine, mi hai vista arrivare a Parigi, un'avventura sulla quale mi sono buttata a capofitto senza pensare, mia dimora ormai da un mese e mezzo nella quale ripongo grande fiducia e speranza. Alla quale sto donando tutta me stessa per mettermi in gioco e vedere cosa è disposta regalarmi dopo tanti sacrifici. Insomma 2018, per tutta la tua durata non ho smesso di sognare. Ho versato tante, tantissime lacrime, di gioia e di malinconia, ho preso troppi schiaffi ma ho ricevuto anche tanto affetto e carezze - concludeva Angela - Alla fine dei conti quindi inizio il 2019 come sto finendo te, caro 2018: sognando. IO SONO PRONTA... INIZIAMO!».