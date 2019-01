Freddo e neve in arrivo come 34 anni fa! Con lo Strat Warming temperature polari in Italia

Per illa giornata di domani lunedì 14 gennaio inizierà con cielo in prevalenza coperto in molte regioni italiane. Lungo tutto l’arco alpino sono previste piogge e nevicate, così come sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio sono previste schiarite dalal, mentre nelle regioni dele nelle isole dovrebbe piovere con una certa intensità fino a sera.

Nella nottata sono attese nevicate sull’arco alpino triveneto e ancora in alcune zone dell’Appennino centrale. Ma nei prossimi giorni si manifesterà un importante fenomeno meteorologico, lo Strat Warming, un anomalo riscaldamento della stratosfera con aumenti di temperatura fino a 70°C in pochissimi giorni, con fortissime analogie con il 1985, l’anno più freddo del ventesimo secolo.

Con lo Strat Warming il vortice polare freddo viene schiacciato e può e scendere fini a latitudini inusuali come Italia e Nord Africa o Spagna, le probabilità di un evento simile a 34 anni fa sono molto alte. Al posto di un vasto vortice depressionario al Polo Nord, farà così la sua comparsa un anticiclone polare.

Come scrive Il meteo.it, la tendenza è proprio per la collocazione di una vasta area di alta pressione in zona artica, la quale favorirebbe la discesa di imponenti masse d’aria gelida dal Polo Nord verso l'Europa. Nella seconda metà del mese di Gennaio, in buona parte dell’Italia si potrebbero registrare temperature ben al di sotto della norma e con la possibilità di intense nevicate a più riprese, fino a quote molto basse o anche in pianura.