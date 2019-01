Mi sono operato! Giampiero Galeazzi smentisce le voci e svela il suo vero problema

Il telecronista sportivo 72enne Giampiero Galeazzi fa chiarezza sulle sue condizioni in un’intervista a, il settimanale della Gazzetta dello Sport : “”, e poi spiega : “”.

Galeazzi smentisce anche di avere il Parkinson: “Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”.

Il telecronista è stato travolto dall’affetto della gente sui social: “Inaspettato, questo ritorno di popolarità mi aiuta. La gente non mi ha dimenticato. Il soprannome che mi ha reso celebre fu inventato dal radiocronista Gilberto Evangelisti. Ero alto, massiccio, lui mi vide e disse: “Ma chi è ‘sto Bisteccone?'”.

Poi parla della sua carriera: “Io nasco e muoio telecronista. Ho inventato le interviste prepartita e appena finita la gara prendevo i calciatori sotto braccio e li confessavo prima di tutti. L’idea di far intervistare a Maradona i compagni dopo la vittoria dello scudetto fu geniale”. Qualche parola sui colleghi che hanno preso il suo posto : “Pardo mi somiglia, ha fatto il mio stesso percorso sul piano della simpatia, poi è romano, un gaudente. Piccinini mi piaceva, ora mi sembra troppo fabbricato. Non dimentico Caressa che nel 2006 in Germania fu l’unico a stringermi la mano dicendo: ‘Grazie Gian Piero, lei è stato quello che ha aperto una nuova strada nella telecronaca sportiva’. Diletta Leotta? Brava e bella. Sa di piacere e non lo fa pesare. Non come altre sue colleghe che se la tirano. Con lei avrei lavorato volentieri”.