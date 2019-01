Rettifica Prefettura di Parigi

Al momento sono solo due le vittime accertate dell'esplosione che ha coinvolto una panetteria nei pressi dell'opera di. Si tratta di due vigili del fuoco. Tre sono i feriti, di cui due italiani:un cameramen ed una donna che versa in gravi condizioni. Questa la rettifica diramata dalla Prefettura di Parigi L'edificio interessato dall'esplosione è ora in pericolo di crollo.

Esplosione nella panetteria, l'italiana ferita: "Su Parigi ho grande fiducia e speranza" - Angela Grignano si era trasferita nella capitale francese da pochissimo: in un post pubblicato su Facebook il 31 dicembre le sue aspettative sulla nuova vita

Parigi, esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio: 3 morti e 47 feriti (tre italiani) - Una panetteria del nono arrondissement a Parigi è esplosa a causa di una fuga di gas. Sono morti due pompieri, che erano intervenuti poco dopo le 8.30 per la fuoriuscita di gas ma non sono riusciti ad evitare la deflagrazione, e una donna spagnola che alloggiava in un albergo adiacente. Altre 47 persone sono rimaste ferite, dieci in modo grave tra ...

