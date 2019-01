Tutta del principe Carlo! la rottura tra William e Kate Middleton

Lacontinua ad essere bersagliata daquotidiani più o meno fantasiosi, ma in queste ore circola una indiscrezione che potrebbe essere piuttosto verosimile sul.Nel documentario, l’autore Christopher Andersen aveva indagato sul rapporto tra l’erede al trono, il figlio maggiore e la nuora scoprendo che anni prima – era l’aprile 2007 – William confessò aldi non sentirsi pronto per sposarsi.

Il consiglio che Carlo diede al primogenito sulla storia con la Middleton fu di rompere con lei: “Il principe Carlo, che a quel tempo era molto affezionato a Kate, rispose che il comportamento di William era ingiusto, e che pertanto avrebbe dovuto lasciarla”.La rottura durò davvero poco, nel 2011 i due convolarono a nozze e ora hanno tre splendidi bimbi.

Proprio ieri Kate Middleton ha compiuto 37 anni e per la prima volta in 6 anni di matrimonio, il principe William non è stato accanto a lei. Come confermato da un tweet ufficiale di Kensington Palace, William è stato impegnato in altri festeggiamenti, quelli per il 13° anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital... avranno festeggiato oggi!