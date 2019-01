Tuo figlio si è perso nella folla? Questo è quello che devi fare immediatamente per ritrovarlo

Perdere untra la folla è l’incubo di ogni. Per quanto si possa essere accorti a tenere i bambini accanto a sé in luoghi affollati, può capitare che i piccoli si allontanino, magari inavvertitamente per giocare o esplorare. In altri casi più gravi, potrebbero essere addirittura rapiti. Ma cosa fare se il bambino scompare all’improvviso?

Innanzitutto, guardarsi attorno e chiamarlo a voce alta. Poi, sempre gridando, ripetere le caratteristiche del bambino che si è perso per farsi aiutare nella ricerca dai presenti. La Polizia di Clovis, in California, fornisce alcuni suggerimenti ai genitori prima di recarsi in luoghi affollati e quindi a rischio: scrivere il numero di telefono sul braccio del bambino ricoprendo la scritta con del cerotto liquido e scattare una foto dei propri piccoli prima di recarsi in luoghi a rischio, in modo da facilitare le ricerche nell’eventualità di una scomparsa.