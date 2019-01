Il principe William l'ha lasciata tutta sola! Compleanno solitario per Kate Middleton

Nonostante sia una delle donne più fotografate al mondo, la duchessa preferisce festeggiare in forma privata, nella tranquillità della sua casa. Oggi Mercoledì 9 gennaio, ma per la prima volta in 6 anni, trascorrerà il giorno del suo compleanno. Come confermato da un Tweet ufficiale di Kensigton Palace, ilparteciperà ai festeggiamenti del trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital.

Un evento al quale non sarebbe mai potuto mancare... dopo avervi prestato egli stesso servizio come volontario per due anni, tra il 2015 e il 2017, l’ambulanza aerea è rimasta nel suo cuore. L’anno scorso, in questo periodo, Kate era incinta del terzo figlio e quel 9 gennaio decise di spegnere le candeline con pochi intimi, organizzando una festa a casa con 8 persone. Per quest’anno, il programma della giornata di Kate non si conosce. Kensington Palace non ha inteso commentare i piani per il suo compleanno, rivelando solo che trascorrerà la giornata “in privato”.