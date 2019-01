Il tumore di Francesco Chiofalo! La diretta su Instagram prima di entrare in sala operatoria

L'ex concorrente disi sta sottoponendo a un intervento per l'asportazione del tumore al cervello. Sono ore di grandissima apprensione perche al momento è in sala operatoria per rimuovere unscoperto quasi per caso soltanto poche settimane fa.

L’ex concorrente di Temptation Island e lo staff medico hanno fissato per oggi 9 gennaio l’operazione chirurgica della durata di 18 ore. Parenti e amici sono attualmente in sala di attesa e cercano di aggiornare i fan su Instagram attraverso dirette e Stories ringraziando tutti per l’affetto dimostrato a Lenticchio : "Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello. L'operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l'affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia".

"Se volete passare a fargli un saluto siete ben accetti" ha fatto sapere la sera prima dell'intervento Chiofalo, ringraziando tutti i follower per il sostegno ricevuto.