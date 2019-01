Da bambina sono stata abusata da un amico dei miei! La tremenda confessione di Elena Sofia Ricci

Dal 10 gennaio torna in tv, nei panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 5, finora ha taciuto per tutelare la madre, scomparsa sei mesi fa. Ora parla di abusi, del #metoo, e di come dare voce alle bambine. L’attrice 56enneha confessato di aver subito abusi quando era bambina, in un’intervista al quotidiano Libero ha detto : ””.

Una violenza che le ha lasciato il segno negli anni: ”Non ne sono ancora fuori del tutto, è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso... È stato arrestato: altri l’hanno denunciato, perché non ero l’unica vittima. Purtroppo i casi come il mio sono molti e non tutti riescono a uscirne”. Una esperienza terribile che non dimenticherà : “Non ne sono ancora fuori del tutto: è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso”.

Il suo aggressore, finì comunque in carcere: “È stato arrestato: altri l’hanno denunciato, perché non ero l’unica vittima. Purtroppo i casi come il mio sono molti e non tutti riescono a uscirne”.

L'attrice oggi sostiene l’importanza del movimento #Metoo, che sta aiutando a diffondere la consapevolezza sulle violenze di genere : ”Nel mio caso si tratta di pedofilia ma un abuso resta un abuso e nessun uomo ha il diritto di esercitare il proprio potere per violentare una donna, adulta o minorenne... Nessun uomo ha il diritto di usare il proprio potere per abusare i una donna, fragile o furba che sia», anche perché «quando una bambina che diventa ragazza è fragile può arrivare a pensare di non meritarsi nulla e che deve vendersi. Non è sempre facile dire di no