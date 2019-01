Con chi eri chiusa in ascensore? Tiberio Timperi imbarazza la Fialdini

Grosso imbarazzo adopo l'ultima gaffe cheha riservato alla collega, reduce da una disavventura poco prima di arrivare in studio. La bella conduttrice 39enne ha raccontato di essere arrivata in ritardo perché era rimasta chiusa in ascensore e per liberarla è stato necessario l'intervento degli addetto alla sicurezza, che l'hanno tirata fuori.

Ma Timperi non si è fatto scappare l'occasione di lanciare un'insinuazione a inizio puntata, commentando quel che era successo alla Fialdini poco prima: "E con chi eri in ascensore?". La battuta ha fatto sorridere qualcuno, ma la collega non sembra averla presa benissimo.