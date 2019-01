La proposta indecente! Ivan Iurato da Masterchef a film bollente

Il successo dopo la partecipazione a cooking show come? Ne sa qualcosa, eliminato nell’ultima puntata e subito pronto a rimettersi in gioco tra i fornelli… O forse no. Pare infatti che il cuoco siciliano abbialavorativa non precisamente inerente al suo percorso da chef.

È lui stesso a raccontare in una intervista a L’Italia s’è desta che un regista di film bollenti lo vorrebbe coinvolgere in un progetto perché evidentemente dietro la sapienza in cucina, la delicatezza nel cucinare il pesce e dietro la timidezza di Ivan Iurato, potrebbe nascondersi l’erede di Rocco Siffredi... "Mi sono arrivate varie proposte. C’è stato anche un regista di film per soli adulti che mi ha scritto su twitter: se ti va di fare un film fammi sapere". E sul sul titolo dell'ipotetico : "Da questo punto di vista però ci si potrebbe sbizzarrire sui titoli, tipo “Il mattarello dello chef” o “Master C***k".