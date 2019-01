E' stata graziata! Cyntoia Brown uccise il suo violentatore e fu condannata all'ergastolo

Per lei, oggi 31enne, si erano mobilitati. Cyntoia aveva solo 16 anni quando uccise. Per quell’omicidio era stata condanna nel 2006 all’, ma ora avrà la libertà condizionata. Il governatore del Tennessee, Bill Haslam, dopo 15 anni ha infatti le concesso la grazia. Oggi 30enne, Cyntoia ha avuto una commutazione completa della pena con la condizionale: potrà uscire dal carcere il 7 agosto e resterà in libertà vigilata per 10 anni.

"Cyntoia Brown ha commesso, per sua stessa ammissione, un crimine orribile all'età di 16 anni – ha detto Haslam – Ma imporre l'ergastolo ad una minorenne, che la terrebbe in carcere almeno 51 anni prima di poter chiedere la condizionale, è una pena troppo dura, specialmente alla luce degli straordinari passi che lei ha preso per ricostruire la sua vita". "La trasformazione deve essere accompagnata dalla speranza, quindi commuterò la condanna, a determinate condizioni", ha aggiunto. La donna dovrà inoltre partecipare a sessioni di consulenza e svolgere almeno 50 ore di servizio per la comunità. Infine, dovrà trovare un lavoro. Cyntoia Brown ha ringraziato il governatore "per l'atto di clemenza nel darle una seconda possibilità": "Farò tutto il possibile – ha detto – per giustificare la tua fiducia in me". Brown ha poi spiegato che "con l'aiuto di Dio è impegnata a vivere il resto della vita aiutando gli altri, specialmente i giovani".

Era il 2004 quando per Cyntoia Brown sparò e uccise il 43enne Johnny Mitchell Allen. Lo fece per evitare l’ennesimo stupro. Era un’adolescente, fuggita di casa dopo avere vissuto violenze dai primi anni di vita e finita immediatamente nelle mani dei trafficanti di sesso. Nonostante fosse minorenne era stata giudicata come un’adulta e condannata al carcere a vita.

Tra le prime celebrità a sostenere l'hashtag #FreeCyntoiaBrown c'era stata Rihanna. La cantante aveva condiviso il lungo messaggio della ragazza: "Immagina di essere stata costretta alla prostituzione a 16 anni da un pappone soprannominato “taglia-gola”. Dopo giorni in cui sei stata ripetutamente drogata e stuprata da uomini diversi, vieni acquistata da un predatore sessuale di bambini che ti porta a casa sua per usarti per il sesso. Finisce che trovi abbastanza coraggio per lottare, gli spari e lo uccidi. Vieni arrestata e conseguentemente processata e condannata come un’adulta a passare tutta la vita in prigione. Questa è la storia di Cyntoia Brown. Potrà chiedere la libertà condizionale quando avrà 69 anni".