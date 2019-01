Gli studenti che dormono di più prendono voti migliori

E' inverno, fa freddo e molti animali vanno in letargo. In alcune specie il freddo provoca un aggravio di dispendio calorico che viene compensato con una ridotta attività biologica per risparmiare energie. Questo è il meccanismo del letargo animale. Un antico retaggio di questo meccanismo lo mantiene anche il sistema biologico dell'essere umano. In inverno registra maggiore sonnolenza e pigrizia.

A questo sistema obbediscono anche i giovani studenti, che al di là del fatto che solitamente in aula scolastica dormirebbero sempre e comunque assai volentieri, in inverno ne avvertono maggiore necessità.

Per far fronte a questo inconveniente sarebbe opportuno che gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori dormissero le canoniche otto ore a notte. Ciò favorisce un maggior funzionamento delle cellule cerebrali che sovrintendono alla memoria ed al funzionamento biologico, cosa tanto importante.

Secondo recenti studi pubblicati sulla rivista americana Science Advances, la maggior parte degli adolescenti oggi è cronicamente priva di sonno. Un po' perché essendo molto sollecitati dalle moderne tecnologie e recenti attività di aggregazione sociale, tendono a preferire le ore notturne per svagarsi, un po' perché le trasformazioni puberali li tengono molto più attivi di quanto sarebbe necessario.

Secondo la rivista citata una strategia per allungare il sonno degli adolescenti è ritardare i tempi di inizio della scuola secondaria. Ossia l'ingresso nell'Istituto non più alle 8 circa del mattino ma verso le nove. Ciò consentirebbe agli studenti di svegliarsi più tardi e se non spostassero la loro ora di andare a dormire, necessità tra l'altro determinata biologicamente dall'orologio circadiano, avrebbero un aumento netto del sonno.

Finora, non ci sono dati quantitativi oggettivi che dimostrino che ritardare il tempo di inizio della scuola aumenta significativamente il sonno quotidiano ma è certo che migliora di molto il rendimento a scuola.

Il distretto scolastico di Seattle ha fatto una ricerca ritardando di circa un'ora l'orario di inizio della scuola secondaria. Ha condotto uno studio pre e post ricerca e ha dimostrato che ritardando di un'ora l'ingresso a scuola c'è un aumento della durata media giornaliera del sonno di 34 minuti, associato ad un aumento del 4,5% nei voti mediani degli studenti e ad un miglioramento della frequenza.