Un gran maleducato! Gabriel Garko maleducato con i fan

Gabriel Garko è finito sotto attacco sui social per non essersimentre si trovava in vacanza e, sempre stando a un follower, per aver fatto anche “”. Sui social, dove non è proprio attivissimo,a volte risponde e l’ha fatto anche ultimamente, quando una fan l’ha accusato di essere un “”.

L’attore è finito al centro delle polemiche a causa di una foto negata a una sua ammiratrice mentre si trovava in vacanza a Tenerife, Garko non avrebbe gradito le eccessive attenzioni di una fan che ha poi raccontato l’episodio su Instagram :“Bellissimo, e dal vivo lo è ancora di più, ma è anche un gran maleducato. Non si presta a fare le foto con quanti seguono tutti i suoi film. A mia madre ha fatto segno col dito – ha svelato parlando del suo rifiuto di scattare foto ricordo – e ad altre ragazze ha detto che era in vacanza. Ma se non ci fossimo noi?”.

Ma la replica di Gabriel Garko non tarda ad arrivare :“Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto. Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede non è comunque obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il ‘momento’. Comunque la ringrazio degli insegnamenti e dei complimenti”.