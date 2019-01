Meghan Markle torna in Suits? La milionaria proposta di contratto

La NBC Universal sarebbe disposta a pagare svariati milioni di dollari pur di avere la Duchessa di Sussex nell'ultimo episodio della serie-tv americana., la serie tv che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La produzione disarebbe pronta a venire incontro a tutte le esigenze della moglie del, nonché a sborsare cifre a nove zeri pur di vederla tornare a vestire i panni del personaggio di Rachel Zane. Sarebbe un piccolo cameo di meno di due minuti e girato nel Regno Unito per non far perdere troppo tempo alla bella Duchessa del Sussex.

Nell’ultimo episodio della settima stagione gli spettatori hanno visto Meghan-Rachel sposare Mike Ross, interpretato dal co-protagonista e amico Patrick J. Adams, che intanto ha pure lui deciso di lasciare lo show. Sarebbe sicuramente uno dei più grandi colpi di marketing nella storia della Tv.

Intanto i rapporti tra Meghan Markle e la sua famiglia continuano a far discuter, la relazione con la sorellastra, Samantha, che in più occasioni non ha mancato di usare parole affatto tenere nei confronti della Duchessa del Sussex, rea – a suo dire – di aver allontanato sia lei che suo padre. Ora, la donna, 53anni e ammalata di sclerosi multipla dal 2008, ha denunciato pubblicamente di essere diventata oggetto di pesanti minacce da parte dei fan di Meghan.

Samantha, in una intervista al Sun, ha rivelato di ricevere messaggi preoccupanti sui social e con minacce di gettarle dell’acido addosso o di ucciderla. La sorellastra dell’ex attrice americana sostiene di essere “denigrata e perseguitata”. Samantha non è solo mal vista dalla Famiglia Reale, ma pare che il suo nome sia stato inserito nella lista delle “persone fissate” di Scotland Yard.“Devo usare una sedia a rotelle elettrica, come possono accusarmi di essere una stalker o di rappresentare una minaccia per qualcuno?” si difende lei.