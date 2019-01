Arriva una settimana polare! Previsioni meteo Gennaio 2019

Il meteo del 2019 è partito con abbondanti nevicate hanno imbiancato le regioni centro-meridionali fin sulle coste, con i fiocchi che si sono spinti fino alla città di Palermo, mentre l’Appennino abruzzese e molisano venivano letteralmente travolti da imponenti nevicate. Per la prossima settimana l’alta pressione tornerà ad avanzare sull’Italia a partire da; ma si tratterà però di una fugace apparizione, durante la quale il sole sarà presente su gran parte del nostro Paese, con rari piovaschi possibili sulla Calabria ionica e sulla Sicilia settentrionale.

Questa pausa anticiclonica sarà breve perché già nella giornata di Martedì 8 Gennaio lo scenario meteorologico sull’Italia è destinato nuovamente a mutare, a causa dell’arrivo di un vortice depressionario in discesa dal Nord Europa che andrà a colpire ancora una volta il Centro-Sud con piogge e temporali intensi soprattutto i settori tirrenici, segnatamente il Lazio, la Campania e la Calabria.

L’aria fredda in ingresso farà calare la quota della neve, che scenderà dagli iniziali 900/1000 metri fino a quote collinari entro Giovedì 10 Gennaio. Tra Giovedì e Venerdì il maltempo insisterà ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Puglia, con occasionali nevicate a 2/300 metri. Attenzione anche ai venti forti settentrionali e alle mareggiate sui settori più esposti. Al Nord una prevalenza di sole per buona parte della prossima settimana: proseguirà dunque il periodo secco, con precipitazioni quasi assenti, che dura da un lungo periodo.

Temperature sotto media - Gennaio 2019 potrebbe mostrare in Italia risvolti invernali a più riprese, con temperature sotto media al Nord e su parte del Centro, mentre nelle medie tipiche del periodo risulterebbero invece al Sud. La piovosità risulterebbe sopra le medie. Per tale motivo episodi nevosi potrebbero presentarsi a quote basse o molto basse sulle regioni centro settentrionali.