Che cosa non vi hanno mai detto sugli immigrati! Vespa pro Matteo Salvini

Non ha senso perla rivolta dei sindaci,, scrive il direttore di Porta a Porta nel suo editoriale su il Giorno, "", per questo "". Iscrizione anagrafica, sottolinea Vespa, "".

Forse, spiega, "i cittadini non sanno è che il mancato rilascio dell'iscrizione anagrafica non impedisce agli immigrati di ricevere i servizi essenziali: servizio sanitario nazionale, scuola per i figli, accesso al lavoro se dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo la pratica non si è esaurita... Su 40mila persone che negli ultimi anni si son viste riconoscere il diritto di asilo, solo 3200 hanno trovato un lavoro".

E Luigi Di Maio che inizialmente ha sposato la linea dura del ministro dell'Interno, ora ha cambiato idea visto che "insieme con il premier Conte si è detto disponibile ad ospitare donne e bambini a bordo della Sea Watch... scontrandosi duramente con Salvini, ma coprendosi con la sinistra interna. Noi italiani abbiamo il cuore grande, ma poi saranno gli uomini a raggiungere le loro donne in Italia o le donne a raggiungere gli uomini chissà dove?".