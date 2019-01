Siamo ancora su Rai2! Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli

Iltutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai, va all'attacco: "Il direttore di Rai2 si è guadagnato sul campo, il nuovo titolo di Epurator. Il palinsesto di quella rete parte infatti dalla cancellazione di Luca e Paolo e di tutti coloro che possono non essere d'accordo con la nuova linea sovranista della Rai. Freccero non tollera più la satira sui ministri 5 Stelle».

La coppia comica infatti aveva ironizzato su Toninelli. Ancora più mastino l'altro mastino dem, Michele Anzaldi. Il segretario della commissione di Vigilanza attacca il Tg2 dicendo che è fazioso in favore di Salvini. E inoltre: "Con lo specchietto per le allodole del possibile ritorno in video di Daniele Luttazzi - in realtà Freccero elimina la satira. Non c'è solo il caso di Luca e Paolo, che pagano l'imitazione di Toninelli sul ponte. È grave anche lo spostamento di Enrico Lucci in seconda serata. E per fare che cosa? Per estendere l'approfondimento affidato a quel direttore del Tg2 che è un campione di faziosità. Nell'edizione di ieri sindaci di città come Palermo, Firenze, Milano sono stati definiti nei titoli del tg nientemeno che 'sindaci antisicurezza'. Mettere in luce aspetti di difficile applicazione di un provvedimento significa essere contro la sicurezza?".

Ma il neodirettore di Rai2 decide di rispondere attraverso l'Adnkronos. "Ho chiesto a Luca e Paolo di fare la parodia di Toninelli in diretta a Quelli che il calcio", ha detto Freccero. "Questo dimostra - aggiunge con tono ironico - come siano stati epurati. Gli ho chiesto infatti anche di salutarmi in diretta Michele Anzaldi", riferendosi al deputato del Pd, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che lo aveva accusato di voler eliminare la satira dei due comici dalla seconda rete.

Dal duo comico ieri era arrivata al risposta di Paolo Kessisoglu: "Parlare di epurazione mi sembra esagerato perché siamo ancora su Rai2 con Quelli che il calcio ma ci chiediamo il perché visti gli ascolti in crescita".