Sei gay, ti ammazziamo! 53enne aggredito e derubato dal branco

E' stato insultato, picchiato e derubato solamente perché è gay, è successo al 53enne, nel cortile della palazzina di, dove vive con il suo compagno. L'aggressione l'ha subita da una decina di ragazzi il 2 gennaio nel condominio, dove la vittima abita, a causa deldel 53enne ad uno dei giovani.

Una prognosi di 30 giorni e l’immagine del volto segnato dalle percosse che è stata pubblicata dalla stessa vittima sul suo profilo Facebook: “Quando la provocazione deve scuotere le coscienze. Ho deciso di pubblicare la violenza, non abbassiamo la guardia” ha scritto Leonardo, aggiungendo: “Quando l‘ omofobia ti colpisce ma non ti spezza”. Leonardo è cardiopatico, alcuni mesi fa è stato sottoposto a un intervento per poi tornare nell’appartamento Atc dove vive da 9 anni.

A salvarlo dalla furia degli omofobi il compagno, che l’ha letteralmente trascinato in casa. Tutto questo nella totale indifferenza del vicinato. Non c’erano mai stati problemi con il vicinato, ma la cosa peggiore e che il 53enne non ha ricevuto nessuna solidarità, nessuno è intervenuto per difenderlo. ‘’’Assume i contorni di un autentico linciaggio e di un pessimo inizio d’anno per la città – spiegano dal Torino Pride – I rapporti con il vicinato non sono mai stati semplici ma il due gennaio scorso sono arrivati a un punto di non ritorno. È folle, ingiustificabile e gravissimo essere aggrediti in casa propria, non è concepibile che varie persone del condominio tra cui ragazzi e madri di famiglia arrivino a gridare a Leonardo ‘ricchione di merda scendi che ti ammazziamo, le persone come te vanno bruciate’’’.

Leonardo Ranieri è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni, a causa delle lesioni multiple, ecchimosi e la frattura al setto nasale. L’assessore comunale ai diritti Marco Giusta si è detto “seriamente preoccupato” per la vicenda e afferma di aver “già scritto alla persona aggredita e al nucleo di prossimità della polizia municipale, per offrire la mia disponibilità e quella dell’assessorato per fare fronte alla situazione”.