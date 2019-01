Era solo un gioco! 14enne accoltella a morte il padre

Una tragedia nata da un semplice gioco in casa tra due fratelli, per questo un uomo di 55 anni,, è intervenuto ed è stato, un giovane di soli 14 anni.. Il ragazzo è stato fermato a, nel Ravennate, con l'accusa di aver accoltellato a morte il padre. I due stavano giocando insieme, in casa, quando improvvisamente il ragazzino avrebbe avuto un. La vittima è, un uomo di 55 anni, italiano e residente in provincia di Ravenna, a Cervia

L'uomo, ferito gravemente al petto, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è morto dopo diverse ore. Il minorenne probabilmente verrà portato in una struttura idonea - gli inquirenti mantengono comunque il massimo riserbo, mentre emerge che il ragazzino soffriva di un forte disagio personale ed era da tempo seguito per problemi di autismo. Verrà aperto un fascicolo per omicidio aggravato e si approfondirà il contesto familiare in cui è maturato un delitto che sembra assurdo.

Secondo quanto emerso finora, i soccorsi sono stati chiamati dai familiari. Sulla base delle prime informazioni, si è ricostruito che il padre del ragazzo sarebbe intervenuto per sedare un litigio tra il 14enne e il suo fratello gemello mentre giocavano, ma improvvisamente il ragazzino avrebbe avuto come un raptus e ha afferrato il coltello da cucina, lo ha rivolto verso il genitore e all'improvviso lo ha colpito. L’arma utilizzata per uccidere l’uomo con un solo colpo letale – un coltello da cucina – è stata sequestrata.