La piccola Emily perde la vita sulla pista nera! Slittino contro albero sul Renon, la madre è grave

Il terribile e drammatico incidente sulle piste delin Alto Adige, dove la, arrivate da Reggio Emilia, hanno noleggiato una slitta.pio il dramma a causa di una inavvertenza che è costata la vita alla bimba e fa temere per quella della madre, una donna di 38 anni.

Emily Formisano era arrivata in vetta con suo padre, suo fratello e sua madre Renata Dyakowska - di origine polacca - doveva essere una pausa di vacanza prima di ritornare a scuola. Madre e figlie sono finite per errore su una pista nera, dove la pendenza di 40° era troppa, Renata non è riuscita a controllare la slitta che ha preso troppa velocità ed è finita contro un albero. Erano tutte e due senza casco. Emily è morta sul colpo, sua madre è stata soccorsa non cosciente, in arresto cardiaco e in condizioni disperate dall’Aiut Alpin Dolomites e dal Soccorso Alpino. Ora è ricoverata a Bolzano e le sue condizioni restano gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, madre e figlia, a bordo della slitta devono aver sbagliato direzione e, invece di imboccare la pista riservata agli slittini, sono finite su una pista da sci nera, molto ripida e proibita a chi pratica lo slittino. La tragedia è avvenuta sulla pista numero 6 del Corno del Renon. «È verosimile che non abbiano visto i cartelli di divieto per gli slittini che ci sono all'inizio della pista da sci... Una volta imboccata la pista il loro slittino deve aver preso una tale velocità che non è stato più possibile fermarne la corsa. Le piste da sci sono assolutamente proibite per gli slittini, perchè troppo ripide. Chi ci finisce con la slitta non ha scampo», dice il responsabile del soccorso alpino del Renon e di Barbiano, Gottfried Fuchsberger.