La moglie lo tradisce con il migliore amico! Prende la pistola e spara davanti ai figli

La moglie lo ha tradito con il suo migliore amico e, dopo aver scoperto un presuntoche i due avrebbero girato nei loro momenti di intimità, un uomo di 39 anni avrebbe deciso di vendicarsi nel peggiore dei modi. Un uomo di 39 anni è stato arrestato in Florida per averil giorno di Capodanno di fronte ai suoi bambini che piangevano terrorizzati. A scatenare la follia dell'uomo, la scoperta di essere stato tradito dalla moglie con il suo migliore amico, gli amanti avrebbero anche girato un video compromettente.

E’ accaduto in Florida nel giorno di Capodanno e, come racconta Il Messaggero, il 39enne arrestato non è riuscito a frenare la sua folle gelosia dopo la scoperta del tradimento da parte della moglie. La polizia ha detto che la sparatoria, durante le vacanze, è avvenuta poco dopo le 17 nella casa di famiglia, a Melbourne, città della Florida, durante un forte litigio. William Brian Stillwell avrebbe sparato sua moglie Mona Stillwell e ai suoceri alle gambe e ai fianchi dopo aver trovato un video sul cellulare della moglie che mostrava il tradimento con il suo migliore amico e che lo prendeva addirittura in giro. Tutte e tre le vittime sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita I due bambini erano all'interno della casa e fortunatamente non sono rimasti feriti. Si tratta di due gemelli di 5 anni. Il capo della polizia di Melbourne, il tenente Shawn Eising, ha dettp che i bambini sono riusciti a fuggire dalla casa e a correre da un vicino che li ha messi al sicuro e ha dato loro un po' di conforto. Il 39enne è stato bloccato e portato in prigione, adesso è stato accusato di tentato omicidio, furto armato con scasso, abusi su minori e occultamento di un'arma da fuoco.